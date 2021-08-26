فيديو.. طائرة تصطدم بسيارة على طريق سريع

جدة - نرمين السيد - وحسب CNN فإن فيكتوريا روبرتس كانت تتنقل بالسيارة بصحبة حفيدتها إيفى يوم الثلاثاء الماضى، عندما هبطت طائرة اضطراريا وضربت سيارتهما، وقالت إنها سمعت صوت ارتطام قوى وظنت فى بداية الأمر، أن شاحنة اصطدمت بسيارتها، إلا أنها فوجئت بأنها طائرة.

​وأشارت إلى أنها عندما خرجت من السيارة رأت طائرة متعطلة دون جناحها الأيمن.

وذكرت الشرطة أن الطائرة واجهت مشكلة ميكانيكية بينما كانت فى طريقها لمنطقة لاهويا، الأمر الذى اضطرها للهبوط على الطريق السريع لتضرب 4 سيارات.

بدورها، قالت الحفيدة البالغة من العمر 7 سنوات: "سمعنا صوتا عاليا وصرخت جدتى وقالت أغلقى عينيك وفمك واخرجى من السيارة، لكن الباب الخلفى كان متعطلا وكان هناك سائل وزجاج فى جميع أنحاء السيارة".

ولم تتمكن إيفى التى كانت غارقة هى وجدتها بوقود الطائرة، من الخروج إلا بمساعدة سيدة شاهدة على الحادث.