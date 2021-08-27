صور- مهيرة عبدالعزيز فى جلسة تصوير جديدة مع برج إيفل

جدة - نرمين السيد - وظهرت مهيرة عبدالعزيز، فى الصور بإطلالة كلاسيكية مميزة وعلقت عليها قائلة: "لا يمكن أن أكون فى باريس دون التقاط صورة مع برج إيفل".

وتفاعل الجمهور مع إطلالة مهيرة، وأبدى الكثير إعجابهم بإطلالتها الكلاسيكية التى اعتمدت على الظهور بشكل عصرى مودرن.

يذكر أن مهيرة عبدالعزيز، شاركت مؤخرًا فى الجزء الثالث من المسلسل الإماراتى "المنصة" والذى تجسد فيه شخصية "شيخة"، وعرض على شبكة نتفليكس العالمية وقناة أبوظبى.

ويعد المسلسل أول مشروع إماراتى يتم عرضه على نتفليكس فى جميع أنحاء العالم، وقام ببطولته كل من مكسيم خليل، عبد المحسن النمر، سلوم حداد، معتصم النهار، أحمد الجسمى، سامر إسماعيل، خالد القيش، ياسر النيادى، مهيرة عبد العزيز، لين غرة، شادى الصفدى، خالد السيد، علاء الزعبى، رهام القصار، جابر جوخدار، نورا العايق، وغانم الزرلى، من إخراج ياسر سامى.