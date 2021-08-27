- 1/5
- 2/5
- 3/5
- 4/5
- 5/5
جدة - نرمين السيد - وظهرت مهيرة عبدالعزيز، فى الصور بإطلالة كلاسيكية مميزة وعلقت عليها قائلة: "لا يمكن أن أكون فى باريس دون التقاط صورة مع برج إيفل".
وتفاعل الجمهور مع إطلالة مهيرة، وأبدى الكثير إعجابهم بإطلالتها الكلاسيكية التى اعتمدت على الظهور بشكل عصرى مودرن.
يذكر أن مهيرة عبدالعزيز، شاركت مؤخرًا فى الجزء الثالث من المسلسل الإماراتى "المنصة" والذى تجسد فيه شخصية "شيخة"، وعرض على شبكة نتفليكس العالمية وقناة أبوظبى.
ويعد المسلسل أول مشروع إماراتى يتم عرضه على نتفليكس فى جميع أنحاء العالم، وقام ببطولته كل من مكسيم خليل، عبد المحسن النمر، سلوم حداد، معتصم النهار، أحمد الجسمى، سامر إسماعيل، خالد القيش، ياسر النيادى، مهيرة عبد العزيز، لين غرة، شادى الصفدى، خالد السيد، علاء الزعبى، رهام القصار، جابر جوخدار، نورا العايق، وغانم الزرلى، من إخراج ياسر سامى.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صور- مهيرة عبدالعزيز فى جلسة تصوير جديدة مع برج إيفل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.