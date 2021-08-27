Spectre x360 14.. مواصفات الحاسوب الجديد لـ Hp

جدة - نرمين السيد - وأصبح اللاب الجديد أول جهاز كمبيوتر قابل للتحويل يستخدم تقنية لوحدة المفاتيح بآلية مصنوعة من مواد طبيعية ومتجددة مثل النفايات الزراعية، حسب موقع "Newsbytesapp"التقنى.

ويتميز الحاسوب بشاشة من نوع IPS تعمل باللمس، بقياس 13.5 بوصة، بجودة عرض WUXGA+، وبدقة 1280X1920 بكسل، بنسبة عرض إلى ارتفاع 2:3، وبنسبة 90.3% من الهيكل إلى الشاشة، وبنسبة سطوع يبلغ 400 شمعة.

وجاء لاب توب HP بتصميم فائق النحافة، مع الوزن الخفيف، حيث يزن 1.3 كيلوجرام، مع لوحة مفاتيح تحتوى على قارئ بصمات الأصابع، وزر كاتم لصوت الميكروفون، وزر خاص بالكاميرا، ومركز تحكم للجهاز، كما يحتوى على مكبرات صوت رباعية تدعم تقنية Bang & Olufsen، وتقنية Hp Auddio Boost.

ويعمل لاب توب Spectre x360 14، بمعالج Intel Core i7 من الجيل الحادى عشر، والذى يأتى مقترنا بذاكرة وصول عشوائى رام من نوع LPDDR4 ، بسعة 16 جيجابايت، وذاكرة تخزين داخلية SSD بسعة تصل إلى 1 تيرابايت، كما سيحتوى على معالج رسوميات من نوع Intel Iris Xe.

كما يحتوى الجهاز الأحدث لـ الشركة على بطارية 66 وات، مع شاحن بقوة 65 وات، مع عمر بطارية يصل إلى 17 ساعة، ويدعم الهاتف الاتصال اللاسلكى Wi-Fi 6، وتقنية البلوتوث Bluetooth 5.0، ويحتوى الجهاز على منفذى Thunderbolt 4، ومنفذ USB من نوع Type-a، بالإضافة إلى مقبس سماعة الرأس والميكروفون.