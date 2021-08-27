الأولى من نوعها.. ولادة سمكة قرش فى حوض أسماك بدون ذكر

جدة - نرمين السيد - ونقلت مجلة "لايف ساينس" العلمية الأمريكية عن العلماء قولهم إن "الولادة العذرية" النادرة لسمك قرش فى حوض مائى إيطالى قد تكون الأولى من نوعها.

وتم إنجاب أنثى القرش من نوع كلب البحر الأملس الناعم، واطلق عليها اسم "ايسبيرا" ويعنى الأمل باللغة المالطية، مؤخرًا فى حوض أسماك جالا جونون فى سردينيا، لأم قضت العقد الماضى فى مشاركة خزان مع أنثى أخرى دون ذكور.

وتعتبر هذه الظاهرة النادرة، المعروفة باسم التوالد العذرى، هى نتيجة لقدرة الإناث على تخصيب بيوضهن ذاتيًا فى سيناريوهات متطرفة.

وأضافت المجلة أنه تم ملاحظة وتسجيل التوالد العذرى فى أكثر من 80 نوعًا من الفقاريات، بما فى ذلك أسماك القرش والأسماك والزواحف، ولكن قد يكون هذا هو أول حدث موثق فى سمكة قرش ملساء.

ويعتبر التوالد العذرى فى البرية هو الملاذ الأخير للإناث التى لا تستطيع العثور على رفيق، إما بسبب انفصالهن عن الآخرين فى جنسهن أو بسبب التأثيرات البشرية، مثل تغير المناخ والصيد الجائر، أو ضغوط الانتقاء الطبيعى، مثل الافتراس والمرض وتسبب فى القضاء على جميع الذكور المتاحين.