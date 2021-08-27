صور- بملابس صيفية.. رولا سعد تستعرض جمالها فى أحدث ظهور  

جدة - نرمين السيد - وظهرت رولا سعد بإطلالة ساحرة، وبملابس صيفية وعلقت على الصور: "ابتسم.. فالابتسامة تحيى الأمل..‏ وتبث التفاؤل بين الناس".

يذكر أن رولا سعد، أهدت زوجها يحيى خضر، منتصف الشهر الماضى، أغنية جديدة بمناسبة زفافهما من كلمات وألحان طونى سابا.

وكانت آخر أعمالها الغنائية كليب "لاغينى تلاقينى"، من إخراج زياد خورى، كلمات أسامة مصطفى، ألحان محمد يحيى، توزيع موسيقى أحمد عادل، مكس وماستر هانى محروس.