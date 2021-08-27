أنثى وحيد القرن تضع مولودتها البيضاء النادرة

جدة - نرمين السيد - وحسبما أفادت موقع سبوتنيك، يعتبر وحيد القرن الأبيض الجنوبى، هو ثانى أكبر الثدييات البرية فى العالم، وفقا للقائمة الحمراء للاتحاد الدولى لحفظ الطبيعة للأنواع المهددة بالانقراض، وهناك ما يقارب من 10000 وحيد القرن الأبيض الجنوبى المتبقى فى البرية، وتتناقص أعدادها بسبب الصيد الجائر.

ويقول قائد الفريق فى الحديقة، مارك هولدن: "يسعدنا أن نرحب بهذه الإضافة الثمينة إلى عائلة وحيد القرن الأبيض الجنوبى فى حديقة حيوانات "ويبسنيد".

وأضاف هولدن: "وحيد القرن الأبيض الجنوبى يولد بأقدام لينة ورخوة كبيرة الحجم، لذلك من الواضح أن "ناندى" متذبذبة فى مشيتها".

كما أوضح قائد الفريق بأن "مواليد وحيد القرن تقضى معظم الأسبوع الأول أو الأسبوعين فى الراحة وشرب الحليب، ولكن خلال الأسابيع القليلة المقبلة ستنمو، وستصبح أكثر مرحا وثقة فى استكشاف حظورها الضخم هنا".

وتابع: تقوم الأم "تولى" بتولى مسؤولية حماية ناندى فى الوقت الحالى بشكل كبير، لذلك نسمح لهم بالراحة بعيدا عن المجموعة وبعيدا عن أعين الزوار، ولكن فى غضون أيام قليلة سيبدأ كلاهما فى الشعور بثقة أكبر بشأن الخروج والتعرف على باقى المجموعة.