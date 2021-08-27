5 طرق بسيطة لتجاوز مرحلة ثبات الوزن

جدة - نرمين السيد - طرح موقع "only my health" طرق بسيطة يمنك تطبيقها لكسر هضبة فقدان الوزن، تقدمها اختصاصية التغذية "شويتا بيشت".



1. تقليل الكربوهيدرات من النظام الغذائى

يمكن أن يؤثر تقليل الكربوهيدرات من النظام الغذائى على رحلة إنقاص الوزن، للكربوهيدرات تأثير كبير على وزنك وكتلة جسمك.

إذا كنت قادرا على تقليل بعض الكربوهيدرات من روتين نظامك الغذائى، يمكن أن يكسر ذلك هضبة فقدان الوزن ويساعدك على إنقاص الوزن، يحدث هذا لأن تقليل الكربوهيدرات يجعل الجسم يستهلك الدهون المتراكمة فى الأمعاء وأجزاء الجسم الأخرى.

ومع ذلك، لا يعنى هذا أن تضع نظامك الغذائى مع صفر من الكربوهيدرات، فهناك حاجة إلى بعض الكربوهيدرات الجيدة الأساسية لعمل الجسم بشكل سليم.

يمكن للنظام الغذائى منخفض الكربوهيدرات أن يحسن عملية التمثيل الغذائى ويساعد فى إنقاص الوزن.

2. زيادة شدة التمرين

ممارسة الرياضة أمر بالغ الأهمية لفقدان الوزن، بعد فترة من الوقت، يشعر الجسم بالراحة مع التمرين الذى تقوم به، وبالتالى لا يؤثر على جسمك كثيرا، ما يؤدى إلى ثبات الوزن.

3. راقب سعراتك الحرارية

عندما تكون عالقا فى مرحلة هضبة لفقدان الوزن ويصبح من الصعب عليك مواكبة نظام فقدان الوزن، حاول حساب السعرات الحرارية الخاصة بك.

4. لا تبخل على البروتين

إذا كان وزنك يزداد فى الأيام القليلة الماضية، فهذا يعنى أن العناصر الغذائية غير متوازنة.

يمكن أن يساعد استهلاك المزيد من البروتين فى هذه المرحلة على حرق سعرات حرارية إضافية بنسبة 20-30%.

يساعد هضم البروتين فى إنقاص الوزن لأنه يزيد من معدل التمثيل الغذائى إلى كمية كبيرة.

تعمل البروتينات أيضا على تحفيز إنتاج الهرمونات وتقليل الشهية مما يمنعك من تناول سعرات حرارية إضافية.

5. تحكم فى مستويات التوتر لديك

يلعب التوتر دورا كبيرا فى زيادة الوزن، ويشجع على الأكل المريح أو تعطيل روتينك ما يقود إلى هضبة فقدان الوزن.

لا يمكن كسر هذا إلا عندما تتخذ خطوات للتعامل مع ضغوطك، ولتقليل هرمونات التوتر فى جسمك، تحتاج إلى تقليل دهون البطن.