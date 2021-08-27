لنشر معلومات مضللة.. وقف الدفع لـ14 منشئ محتوى برازيليا على منصة يوتيوب



جدة - نرمين السيد - وقال موقع يوتيوب، فى بيان نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية، اليوم الجمعة: "نعزز التزامنا بالتعاون مع عمل السلطات فى البرازيل ونواصل استثماراتنا فى السياسات والموارد والمنتجات لحماية مجتمع يوتيوب من المحتوى الضار".

تأتى الأخبار بعدما وجه المفتش العام البرازيلى للعدالة الانتخابية لويس فيليبى سالوماو العديد من المنصات الاجتماعية والوسائط المتعددة بما فى ذلك فيسبوك ويوتيوب، الأسبوع الماضى، بوقف المدفوعات مؤقتًا لمنشئى المحتوى والكيانات الأخرى التى يُزعم أنها تنشر معلومات مضللة عن الانتخابات.

ويزعم أن العديد من قنوات يوتيوب المستهدفة كانت من مؤيدى الرئيس البرازيلى المثير للجدل جاير بولسونارو، ومن المحتمل أن يخضع بولسونارو قريبًا لتحقيق بشأن مزاعم حول وجود احتيال داخل نظام التصويت البرازيلى.

كما تعرض الرئيس اليمينى المتطرف لانتقادات بسبب طريقة تعامله مع جائحة "كوفيد-19"، إضافة إلى اتهامات بالفساد.