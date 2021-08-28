فيديو - العثور على ثعبان عملاق فى حديقة باسكتلندا

جدة - نرمين السيد - وحسب ما ذكرت صحيفة "ديل ميل" البريطانية، فإن جاك كارسون، البالغ من العمر 22 عاما، كان يتجول، الأربعاء، فى حديقة باتجاه محطة قطار درومرى فى كلايدبانك، غرب دونبارتونشاير، قبل أن يلمح الثعبان العملاق على العشب.

وبقى كارسون، الذى اعتقد فى البداية أن الأمر يتعلق بغصن شجرة، على مسافة آمنة، لكنه تمكن من التقاط المشهد المخيف.

وأثناء تصوير المقطع، ظل الثعبان فى وضعية سكون على العشب، فيما كان كارسون يقول: "هذا ثعبان كبير.. أنا فى درومرى وهذا ثعبان ضخم".

وذكر جاك أنه شاهد لاحقا رجلا يُعتقد أنه مالك الأفعى، يرقد على العشب بالقرب من الحيوان.