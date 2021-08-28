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مالورى يانسن.. ظهور لافت لـ عارضة الأزياء الأسترالية عبر إنستجرام

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أحمد حمدى 2021-08-28 10:04 0 تبليغ

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جدة - نرمين السيد - ولدت مالورى يانسن فى 18 يونيو 1989 فى ملبورن بأستراليا، وتلقت تعليمها الأساسى فيها، ويعرف عنها اهتمامها بمشاركة جمهورها تفاصيل يومها، خصوصا عبر حسابها الرسمى بموقع التواصل الاجتماعى إنستجرام.

مالورى يانسن

تبلغ من العمر حاليا 32 عامًا، وقادها نجاحا فى عالم عروض الأزياء إلى الدخول فى التمثيل، إلا أن الحظ لم يحالفها حتى الآن.

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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