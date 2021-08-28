ارتفاع درجة حرارة مياه البحر الشرقى إلى مستوى قياسى فى يوليو

جدة - نرمين السيد - أفاد المعهد الكورى لعلوم وتكنولوجيا المحيطات، أن متوسط درجة حرارة سطح البحر فى المياه بين كوريا الجنوبية واليابان فى شهر يوليو، وصل إلى أعلى مستوى له منذ 40 عامًا، داعيًا إلى اتخاذ التدابير المضادة للتحول شبه الاستوائى للمحيط.





ووفقا لوكالة يونهاب، فإن المعهد الكورى لعلوم وتكنولوجيا المحيطات، أكد أن متوسط ​​درجة حرارة سطح البحر الشرقى بلغت 22.2 درجة مئوية الشهر الماضى، وهو أعلى معدل منذ بدء حفظ السجلات ذات الصلة فى عام 1982، وأعلى بمقدار 2.7 درجة مئوية عن متوسط ​​الثلاثين عاما الماضية.

وأشار المعهد إلى أنه بالنظر إلى زيادة درجة حرارة سطح البحر فى العالم بأكمله بمقدار 0.3 درجة مئوية فقط فى نفس الفترة، فإن ارتفاع درجة حرارة البحر الشرقى كان حادا بدرجة استثنائية.

وفى البحر حول جزر دوكدو الواقعة فى أقصى شرق البلاد، ارتفع متوسط ​​درجة حرارة المياه إلى 25.01 درجة مئوية الشهر الماضى، وهو أعلى مستوى منذ بدء المراقبة هناك فى عام 2009.

وقال مسؤول بالمعهد: "إن بيئتنا البحرية وأنظمتنا البيئية مهددة بالارتفاع السريع فى درجات حرارة مياه البحر، كما يتضح من ظهور موجات الحرارة البحرية والمد الأحمر وظاهرة التبييض"، داعيًّا إلى بذل الجهود لمراقبة المناطق شبه الاستوائية البحرية والتغيرات الأخرى فى البيئة البحرية بعناية أكبر".

وأوضح المعهد أن عوامل مثل وجود كمية كبيرة من الإشعاع الشمسى وتدفق التيارات الدافئة وموجات الحرارة ربما أدت إلى الارتفاع القياسى فى درجات حرارة سطح البحر الشرقى فى الشهر الماضى.