وأوضحت "موجو فيجن"، اليوم السبت، أن الجزء المحورى من عدستها عبارة عن شاشة سداسية سمكها أقل من نصف ملليمتر، مع معادلة كل بكسل فيها لربع عرض خلية الدم الحمراء. كما تضم نظام التكبير "femtoprojector" أو مكشاف ضوئى بالفيمتو ثانية؛ الذى يعمل على توسيع الصور بصريا وإرسالها إلى رقعة مركزية من شبكية العين.
وتحاط العدسات بإلكترونيات، بما فى ذلك الكاميرا التى تصور العالم الخارجى، ثم تعالج شريحة الكمبيوتر هذه الصور وتتحكم فى العرض وتتصل لاسلكيا بالأجهزة الخارجية مثل الهاتف، وبها أيضا جهاز تعقب الحركة الذى يعوض عن حركة عينك، ويعمل الجهاز ببطارية يتم شحنها لاسلكيا طوال الليل، مثل الساعة الذكية.
وقال الرئيس التنفيذى للشركة مايك ويمر، فى شرح مفصل للتصميم فى مؤتمر المعالجات Hot Chips: "أوشكنا على إنجاح هذا التطوير، وصار حقيقة قريبة للغاية". واجتازت النماذج الأولية اختبارات السموم، وتتوقع "موجو فيجن" نموذجا أوليا كامل الميزات هذا العام.
لكن لا يزال أمام "موجو فيجن" طريق طويل قبل أن تصل عدساتها إلى رفوف المتاجر، إذ سيتعين على هذا الابتكار أولا اجتياز فحوصات الجهات الرقابية والتغلب على عدم التقبل الاجتماعى.
يذكر أن محاولة سابقة لتضمين الواقع المعزز فى النظارات من شركة جوجل العملاقة للبحث، والتى يطلق عليها "جوجل كلاس"، واجهت تعثرا حيث كان الناس قلقين بشأن ما يتم تسجيله ومشاركته.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر شركة أمريكية تطور عدسات لاصقة مزودة بشاشة واقع معزز ومعالج على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.