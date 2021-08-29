ولادة غوريلا جبلية بحديقة فيرونغا الوطنية فى الكونغو الديموقراطية

جدة - نرمين السيد - وأوضح مسؤول التواصل فى الحديقة أوليفييه موكيسيا لوكالة "فرانس برس"، أن فريق من حراس بيئيين اكتشفوا الولادة، خلال زيارة مراقبة روتينية لمسكن حيوانات الغوريلا فى منطقة كيبومبا بشمال كيفو بشرق البلاد.

وقالت الحديقة إن المولود الجديد ينتمى إلى غوريلات باراكا التى تضم حاليا 18 غوريلا، وأضاف موكيسيا أن هذه الولادة هى الأولى لعائلة باراكا هذا العام، ما يرفع عدد الولادات إلى 13 منذ يناير 2021 لكل عائلات الغوريلات فى المنطقة.

وتغطى فيرونغا الواقعة على حدود جمهورية الكونغو الديموقراطية مع رواندا وأوغندا، حوالى 7.800 كيلومتر مربع من مقاطعة شمال كيفو، وعاصمتها غوما، وهذه الحديقة التى افتتحت فى العام 1925، هى أقدم محمية طبيعية فى إفريقيا وملاذ للغوريلا الجبلية النادرة الموجودة أيضا فى رواندا وأوغندا المجاورتين.

ويقدّر العدد الإجمالى للغوريلا الجبلية فى المنطقة فى البلدان الثلاثة بـ 1.063 وفقا لآخر إحصاء شامل أجرى عام 2018، لكن محمية فيرونغا أصبحت أيضا مخبأ لجماعات مسلحة محلية وأجنبية تنشط فى شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية منذ قرابة 25 عاما.