آبل: تخفيف قواعد دفع اشتراكات التطبيقات على أجهزة آيفون

جدة - نرمين السيد - وافقت شركة "آبل" على تخفيف قواعد دفع اشتراكات التطبيقات على أجهزة "آيفون"، من خلال السماح لمطورى التطبيقات بإرسال بريد إلكترونى إلى المستخدمين بشأن الطرق الأرخص للدفع مقابل التطبيقات والوسائط الرقمية من خلال التحايل على نظام العمولة الذى يُدِّر مليارات الدولارات سنويًا للشركة صانعة أجهزة "آيفون".





وكشفت صحيفة "يو إس إيه توداى"، اليوم السبت، أن هذا الامتياز -الذى يغطى الإشعارات المرسلة عبر البريد الإلكترونى، لكنه لا يسمح بالإشعارات داخل التطبيق- هو جزء من تسوية أولية لدعوى قضائية عمرها ما يقرب من عامين تم رفعها نيابة عن مطورى تطبيقات "آيفون" فى الولايات المتحدة، كما أنه يعالج مشكلة قضية منفصلة رفعتها "إيبيك جيمز"، الشركة المُصنّعة للعبة الفيديو الشهيرة "فورت نايت"، أمام محكمة فيدرالية.

وأعلنت شركة "آبل" النبأ فى إحاطة للمراسلين يوم الخميس، التى أصرّت فيها على عدم الكشف عن هوية المديرين التنفيذيين المشاركين فى القرار الجديد، ولم تسمح بأية أحاديث مباشرة معهم.

وبموجب قواعد "آبل" القديمة، مُنِع صانعو تطبيقات "آيفون" من إرسال رسائل بريد إلكترونى إلى المستخدمين بمعلومات حول كيفية الدفع مقابل الخدمات خارج التطبيق، والتى من شأنها التحايل على العمولات التى تجمعها "آبل" بقيمة 15% إلى 30%.

ويفسح هذا الامتياز المجال الآن لمطورى التطبيقات لتشجيع المستخدمين بقوة أكبر على الدفع بطرق أخرى، طالما أن الشركات تحصل على موافقة المستهلك، كما سيحصل مطورو التطبيقات على مزيد من المرونة لتحديد أسعار مختلفة داخل تطبيقاتهم، مما يوسع الخيارات من حوالى 100 إلى 500 خيار.