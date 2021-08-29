تسريبات تكشف استعدادات شاومى لطرح هاتف بزجاج كهربائى

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات عن اختبار شاومى لجهازها المزدوج بلوحة خلفية الفوتوكرومية / كهربية منخفضة الطاقة، وفقا لموقع "gizmochina".

ولكن لم تؤكد شاومى على ما إذا كانت تخطط لإطلاق هذا الهاتف ذو اللوحة الخلفية الضوئية / كهربية، أو ما إذا كان سيكون مجرد تصميم هاتف قيد التطوير، قد لا تستخدم شاومى أيضا الزجاج ولكن البلاستيك لأن الركيزة الأساسية يمكن أن تكون أيضًا من البولى كربونات.

ومن بين الهواتف التى تدعم هذه التقنية: هاتف فيفو Vivo S10 الذى يتميز بظهر فوتو كرومى يتغير من البرتقالى إلى الأزرق عند التعرض لأشعة الشمس المباشرة، وتحدث عملية تغيير اللون نتيجة للأشعة فوق البنفسجية القادمة من الشمس.

ومنها أيضا هاتف أوبو المميز OPPO Reno6 Pro + Detective Conan Edition الذى يحتوى على ظهر كهربائى قابل للتبديل من اللون الفضى إلى الأحمر والعكس صحيح، حيث يحدث تغير اللون عندما يتم تمرير الجهد عبر الجزء الخلفى الزجاجى.