فى أناقة وأنوثة.. أجمل صور للأسترالية جيسيكا قهواتى

جدة - نرمين السيد - وشاركت جيسيكا فى عدد من مسابقات الجمال حتى فازت بلقب ملكة جمال أستراليا 2012، وشاركت فى مسابقة ملكة جمال العالم 2012 وحلت وصيفة ثانية، كما سبق لها أن شاركت فى مسابقة ملكة جمال لبنان 2010 وحلت وصيفة ثالثة.

وتألقت الأسترالية بأزيائها التى تحرص على نشرها عبر صفحتها الشخصية على "إنستجرام"، والتى نالت بها إعجاب متابعيها لأناقتها وجاذبيتها.

بدأت مسيرتها فى عرض الأزياء فى الـ 14 من عمرها، وفازت قهواتى بأول لقب جمال لها حين توجت فى مايو 2007 وهى بعمر 17 سنة، بلقب ملكة جمال لبنان أستراليا 2007.

كما شاركت فى عالم التمثيل وتقديم البرامج، لتميزها بجمال ملامحها التى جعلتها تحتل مكانة كبيرة فى قلوب محبيها.