لهواتف آيفون.. تويتر تكشف عن ميزة جديدة مدفوعة الأجر

جدة - نرمين السيد - وأوضح تقرير جاء فى موقع "إنجادجيت"، أن تويتر طرحت تقنية "Ticketed Spaces" الجديدة مدفوعة الأجر، والتى يحصل من خلالها أصحاب المحتوى والمبدعين على رسوم مقابل الوصول إلى الدردشات الصوتية.

وسيعمل الإصدار الأول من تلك الخدمة المدفوعة الأجهزة على الإصدار الخاص بنظام تشغيل "iOS" على هواتف "آيفون"، ووعدت بأن يتم تطبيقها على باقى الإصدارات قريبا.

وكانت "تويتر" بدأت فى قبول الطلبات لتلك الميزة ولكن لم تقم بتفعيلها إلا الآن، وسيقتصر تفعيل تلك الميزة على أولئك المبدعين الذين سبق وتقدموا بطلبات الحصول على خدمة "سبيسز" مدفوعة الأجر.

وقررت تويتر أن تمنح أصحاب المحتوى نسبة 97% لأول 50 ألف دولار يجنونها من تلك الخدمة، وستنخفض النسبة بعد ذلك إلى 80% لمن سيجنى أرباحا أكثر من 50 ألف دولار.