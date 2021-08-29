خبير تكنولوجى يحذر من تطبيق تحويل الصور إلى كارتون

جدة - نرمين السيد - وقال خبير تكنولوجيا المعلومات، خلال مداخلة مع قناة "دى إم سى"، إن مثل هذه التطبيقات خطرة وتخترق خصوصية المستخدمين، وتتخطى فى اختراق خصوصياتها مرحلة الوصول للبيانات التى تكون متاحة للفرد أونلاين، وأرجع خطورتها إلى أنها تكشف الصور والمحادثات الموجودة على الهواتف.

كما تخترق تلك التطبيقات الرسائل المتبادلة والأرقام والمكالمات، ويلاحظ أن مثل تلك التطبيقات تكون مجانية، وأكد الخبير أن تلك التطبيقات تحقق أرباحها من المعلومات المحتفظ بها على هاتف المستخدم.

وحذر من استخدام المعلومات التى تخترقها التطبيقات لعدة أغراض أبسطها الأغراض التسويقية، وأخرى قد تمس الأمن القومى لعمل دراسات على سلوك وأحوال المصريين واستهلاكاتهم واهتمامتهم.

وتساءل الخبير أنه إذا كان البرنامج يهدف إلى تحويل الصور الشخصية لكرتون، فلماذا يطلب السماح بالدخول إلى مايكروفون، مؤكدا أن تحميل التطبيق يتطلب الموافقة على عدة صلاحيات من المفترض أن مهمة التطبيق لا تحتاجها.

وأكد الخبير التكنولوجى أنه فى حال حذف التطبيق ينتهى خطر اختراقه للهاتف، إلا إذا كان البرنامج فى أساسه برنامج خبيث وترك أشياء داخل الهاتف تسمح له بالاختراق.