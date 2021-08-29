بيدين عارتين.. أم تنقذ طفلها من أنياب الأسد

جدة - نرمين السيد - وأشارت قناة "سى بى إس لوس أنجلوس" التلفزيونية إلى أن "الطفل كان يلعب فى باحة منزله فى منطقة مدينة كالاباساس، عندما هاجمه فجأة أسد جبلى". وأضافت بحسب "روسيا اليوم": "صرخات الصبى جذبت انتباه الأم فى المنزل، التى ركضت إلى الشارع وبدأت فى ضرب الحيوان، وتمكنت من طرده وإنقاذ ابنها". وتابعت: "أصيب الطفل فى رأسه ورقبته وجذعه وهو الآن فى مستشفى الأطفال لتلقى العلاج". يشار إلى أنه لم ترد أى تقارير عن هجمات من هذا النوع فى المنطقة لأكثر من 20 عاما.

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