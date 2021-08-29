جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية أن شركة صناعة الصواريخ Astra Space أطلقت أول صاروخ لها منذ طرح الشركة للاكتتاب العام، وبعد الإقلاع المتذبذب، فشل الصاروخ فى تحقيق هدفه فى الوصول إلى المدار.
بعد حوالى دقيقتين و 28 ثانية من الرحلة ، أصدر طاقم سلامة الرحلة أمرًا بإغلاق جميع المحركات مما تسبب فى توقف الصاروخ، على حد قول الرئيس التنفيذى.
ووصل الصاروخ إلى ارتفاع حوالى 31 ميلاً (50 كيلومترًا) وعاد إلى الأرض دون وقوع إصابات أو أضرار فى أى ممتلكات.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر صاروخ استرا سبيس يفشل فى الوصول إلى المدار بعد عملية إقلاع متذبذبة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.