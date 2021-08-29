صاروخ استرا سبيس يفشل فى الوصول إلى المدار بعد عملية إقلاع متذبذبة

جدة - نرمين السيد - وذكرت شبكة "سى إن بى سى" الأمريكية أن شركة صناعة الصواريخ Astra Space أطلقت أول صاروخ لها منذ طرح الشركة للاكتتاب العام، وبعد الإقلاع المتذبذب، فشل الصاروخ فى تحقيق هدفه فى الوصول إلى المدار.

بعد حوالى دقيقتين و 28 ثانية من الرحلة ، أصدر طاقم سلامة الرحلة أمرًا بإغلاق جميع المحركات مما تسبب فى توقف الصاروخ، على حد قول الرئيس التنفيذى.

ووصل الصاروخ إلى ارتفاع حوالى 31 ميلاً (50 كيلومترًا) وعاد إلى الأرض دون وقوع إصابات أو أضرار فى أى ممتلكات.