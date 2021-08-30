باحثون: إناث الأخطبوط تطلق مقذوفات دفاعية لمواجهة التحرش الجنسى

جدة - نرمين السيد - قام الباحثون فى جامعة سيدنى بتسجيل لقطات للأخطبوطات فى خليج جيرفيس على الساحل الجنوبى لنيو ساوث ويلز، عام 2015، بحسب صحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

وبحسب "سبوتنيك"، لم يكن واضحا وقتها، ما إذا كان السلوك هجوما على منافس أم عرضيا أم أى شىء آخر، حيث ترمى الأخطبوطات الطمى والحطام للتخلص من بقايا الطعام وحفر كهوفهم.

لكن، وفى وقت سابق من الشهر الجارى، تم تحليل اللقطات، ووجد الباحثون أن إناث الأخطبوط، ترمى عمدًا أصدافها وطميها على أخطبوطات أخرى، وغالبا ما يقوم الذكور بتقديم تزاوج غير مرغوب فيه.

أوضح الباحثون كيف قامت إناث الأخطبوط بدس الطحالب والطمى والأصداف الصغيرة وأشياء أخرى تحت الجسم بمخالبها.

ثم قامت بوضع الشفاطات الخاصة بها، والتى تمرر المياه لمساعدتها على السباحة والتوجيه، لإطلاق نفاثة من الماء على المخلفات، وتحويلها إلى مقذوفات يمكن أن تهبط على مسافة أبعد بكثير من متناولهم.

ففى إحدى الحوادث، رمت أنثى أخطبوط الطمى عشر مرات على ذكر من عرين قريب كان يحاول التزاوج معها، ومع ذلك، كان الذكر قادرا على تفادى بعض هجماتها على الأقل.