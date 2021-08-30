كوريا الجنوبية تطلق أول مركبة مدارية إلى القمر فى 2022

جدة - نرمين السيد - ذكرت وزارة العلوم وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات فى كوريا الجنوبية، اليوم الإثنين أن أول مهمة استكشاف للقمر فى البلاد فى طريقها للانطلاق فى أغسطس 2022، بعدما عززت العلاقات مع الولايات المتحدة فى وقت سابق من هذا العام فى مجال استكشاف الفضاء.





وأفادت وكالة أنباء "يونهاب" الكورية الجنوبية بأن البلاد تهدف إلى إرسال مهمة لمدة عام لمراقبة القمر من خلال مركبة فضائية تدور حول الأرض، على أمل تأمين تقنيات لمهام استكشاف الفضاء فى المستقبل. وأضافت الوزارة أنها أكملت تجهيز كاميرا عالية الدقة، طورتها الإدارة الوطنية الأمريكية للملاحة الجوية والفضاء (ناسا)، على المركبة المدارية التى ستجمع بيانات عن سطح القمر لدعم برنامج أرتميس بقيادة الولايات المتحدة، موضحة أنها ستتلقى دعما إضافيا من وكالة ناسا لمهمة المركبة المدارية القمرية، بما فى ذلك تقنيات الملاحة والاتصالات. ومن المقرر أن تكتمل المركبة المدارية القمرية بحلول أكتوبر من هذا العام، وستخضع لمزيد من الاختبارات قبل إطلاقها فى أغسطس 2022 على صاروخ شركة الفضاء الأمريكية الخاصة لاستكشاف الفضاء.

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