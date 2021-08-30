روبوت روسى يقلد مشاعر الإنسان

جدة - نرمين السيد - ويتمتع روبوت الشركة الروسية بـ يدان متحركتان، بالإضافة إلى قدرته على الإيماء والتواصل مع الجمهور، وفقا لما جاء فى "روسيا اليوم".

وكشف المكتب الإعلامى لشركة "بروموبوت" أن من أبرز خواص النسخة المطورة من روبوت Robo-C يداه القادرتان على الحركة في 12 درجة من الحرية، وذلك نقلا عن وكالة "نوفوستى" الروسية.

وأوضحت الشركة أن كل يد للروبوت الجديد مزودة بثمانية محركات تمكن الإنسان الآلى من نقل حمولات يصل وزنها إلى كيلوجرامين، وإشارة الاتجاه والشد على يد محاوره وإرسال قبلات هوائية.

وأشار أوليج كيفوكورتسيف، مدير تطوير الشركة، إلى سعى الشركة فى التخطيط لتعليمه القراءة والكتابة فى لغات عدة، بالإضافة إلى عملها على تزويده برجلين متحركتين.

وأشار المصممون إلى أن تصنيع الروبوت الجديد استخدمت فيه المنجزات الأخيرة فى تصنيع بشرة فائقة الواقعية، الأمر الذى يمكن الإنسان الآلى من تقليد طيف واسع من العواطف الإنسانية.