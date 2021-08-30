قبل طرحها.. تغييرات فى ساعة آبل الجديدة «Apple Watch Series 7»

جدة - نرمين السيد - وجاء تقرير فى وكالة "بلومبرج" يكشف أن ساعة آبل " Apple Watch Series 7" تأتى بشاشة وحواف أكثر نحافة مماثلة لـ ipad pro وiphone 12، مع مراعاة أن تكون الشاشة أكبر حجمًا من الإصدار السابق series 6.

وتتوفر ساعة أبل الجديدة بحجمين 41 ميلليمتر و45 ميلليمتر، ستكون كل فئة من ساعات آبل أكبر في شاشة العرض عن سابقتها بـ 1 ميلليمتر.

وتتضمن الساعة تطبيقات تساعد على التأمل والاسترخاء، كما أنها من المتوقع أن تحصل الساعة على اتصال لاسلكي أفضل مع وجود رقائق الـU1 Ultra Broadband المعدلة، و نظام تشغيل OS 8 watch.

وستضيف أبل ميزتي "Time to Run" و "Audio Meditation" الجديدة، وستنضم إلى ميزة "Time to Walk" التى تم إصدارها فى وقت سابق من هذا العام.

وستحتوى "Apple Watch Series 7" على تقتنيات حديثة تجعلها تعمل على كلا الوجهين لتقليل حجم حيز مساحتها في الجهاز، وبالتالى تساعد فى توفير مساحة أكبر لبطارية تعُمر أطول ومكونات أخرى تعمل بكفاءة أعلى.