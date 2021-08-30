عالم مصرى يبتكر برنامج حاسب آلى للبرمجة الحركية

جدة - نرمين السيد - ابتكر الدكتور محمود محمد المصرى برنامج حاسب آلى أطلق عليه "برنامج هندسة البرمجة الحركية العصبية kenp" ويقدم حلولا تدريبية ذكية لكافة الألعاب الرياضية من خلال وضع مجموعة من القواعد والمبادئ لإدارة العملية التدربية وتحسين أدائها من خلال تخطيط وتنظيم ومتابعة ورقابة أداء المدربين وتحسين أداء لاعبى الفرق الرياضية عند أى مستوى ومن ثم إصدار تقارير الأداء اليومية والأسبوعية والشهرية والسنوية.





وقال الدكتور المصرى إن البرنامج يقدم إطارا عاما لفهم أصول التدريب الرياضى الذكى ودعمه بالمعلومات التدريبية وتوجيهه نحو الأداء العلمى لمستويات التدريب المختلفة سواء أولمبى أو منتخبات قومية أو مراحل تأسيس وذلك لتنفيذ مهام تدريبية بدقة عالية. وأشار إلى أن البرنامج يعد بمثابة معمل تحليل رياضى كامل عن أداء اللاعبين والفرق الرياضية وتوقع نتائجهم ومستقبلهم الرياضى، كما يقدم الخطط الرياضية السنوية مدعومة بخرائط زمنية ذكية والتى تتوافق مع الأهداف العامة للمؤسسة التابع لها المدرب أو ما يتوافق مع خطط المدرب لفريقة الرياضى بشكل منفرد من بعد، علاوة على سهولة مناقشة الخطط السنوية والتعديل عليها، كما يسهم فى معرف أداء كل فريق على حدة طبقا لمعطيات التقارير الفنية البدنية النفسية والتحليلية وهذا ما لم يقدم من قبل. وأضاف أن البرنامج kenp هو ابتكار يولد نظاما رياضيا ذكيا يمكن المدرب الرياضى من التبؤء ومتابعة أداء لاعبيه ويتيح لمتخذى القرار فى الفاعليات الرياضية من التخطيط ومراقبة أداء الفرق لجميع الأنشطة لحظة بلحظة.

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