إنفينكس تستعد لطرح هاتفها الجديد «Hot 11S»

جدة - نرمين السيد - وأكدت شركة إنفينكس الصينية، أن هاتفها الجديد "Hot 11S" سيعمل بمعالج من نوع Helio G88 SoC من إنتاج شركة ميديا تك مع خيارين لذاكرة الوصول العشوائى رام سعة 4 و6 جيجابايت، مع ذاكرة تخزين داخلية سعة 64 جيجا بايت.
ومن المتوقع أن يأتى الهاتف بسعر 135 دولار، أى ما يعادل 2100 جنيه مصرى لنسخة 4/64 جيجا بايت، وبسعر 150 دولار ما يعادل 2300 جنيه مصرى لنسخة 6/64 جيجابايت، وفقا لموقع "جى إس إم آرينا" التق
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