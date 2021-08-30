بحث جديد يكشف تسرب غاز الميثان الملوث فى جميع أنحاء رومانيا

جدة - نرمين السيد - وأفادت شبكة أنباء البلطيق الإخبارية بأن منظمة (2سيلزياز) للأبحاث، ومقرها فى العاصمة البلجيكية بروكسل، أجرت دراسة بالتعاون مع المنظمة غير الحكومية الدولية (كلين إير تاسك فورس) ومقرها فى مدينة بوسطن الأمريكية، والتى وثقت انبعاثات غاز الميثان للمرة الأولى فى رومانيا من منشآت النفط والغاز فى حوالى 50 موقعًا.

ووفقًا لبيان صحفى أصدرته المنظمتان، جرى البحث فى يونيو الماضى، باستخدام كاميرا تعمل بالأشعة تحت الحمراء وجهاز استشعار خاص لتحديد مستوى انبعاثات غاز الميثان من المواقع المملوكة لشركة (كونبيت) و (ترانس غاز) والعديد من الشركات الأخرى، ليكشف تسريبات الغاز غير المرئى وشديد التلوث فى منشأة لتخزين النفط فى منطقة فيديل الرومانية.

ويشكل غاز الميثان تهديدا على صحة المواطنين وملوثًا قويًا له قوة تدفئة تبلغ 80 ضعفًا من ثانى أكسيد الكربون خلال العشرين عامًا الأولى بعد وصوله إلى الغلاف الجوى.