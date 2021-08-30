رسالة مجهولة على إنستجرام تنقذ حياة لاعب فنون قتالية

جدة - نرمين السيد - وكشفت سيدة بريطانية، لصحيفة ميرور البريطانية، كيف علمت أن ابنها العاشق لفنون الدفاع عن النفس يعانى من حالة خطيرة فى العمود الفقرى بعد تلقيها رسالة على إنستجرام من امرأة مجهولة.

روبن دوجيرتى، الطفل البالغ من العمر 10 سنوات، هو بطل العالم 6 مرات فى الجيو جيتسو والكيك بوكسينغ، ويتم تحميل صور له وهو يتنافس ويتدرب على صفحته على إنستغرام التى تديرها والدته لورا ديكنسون.

وتلقت والدة الطفل، فى أحد الأيام رسالة من امرأة تعتقد أن روبن قد يكون مصابا بالجنف (مرض انحراف العمود الفقرى)، ورغم أنها لم تأخذ الرسالة على محمل الجد فى البداية، إلا أنها قررت أن تعرض ابنها على طبيب عظام، حيث تم تشخيص إصابة روبن بعد ذلك بالجنف، وهى حالة يلتف فيها العمود الفقرى وينحنى إلى الجانب.

روبن، كان محظوظا لأن القدر سخر امرأة لترسل رسالة إلى والدته، ويمكن للأطباء الآن مراقبة نموه وتطور عموده الفقرى حتى يتمكنوا من التدخل لمنعه عموده من الانحناء.

وفى الوقت الحالى، يمكن للطفل مواصلة رياضة الملاكمة، لكن ممارسته للجيو جيتسو، معلقة بينما ينتظر نتائج الاختبارات الأخرى.