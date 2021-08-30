دراسة تكشف فوائد صحية جديدة لشرب القهوة

جدة - نرمين السيد - وبحسب "سبوتنيك"، كشفت الدراسة المذكورة، فى الاجتماع السنوى للجمعية الأوروبية لأمراض القلب، عن ثلاث فوائد محتملة أخرى للاستهلاك المنتظم للقهوة.

وأشارت الباحثة الدكتورة جوديت سيمون، من مركز القلب والأوعية الدموية بجامعة سيميلويس فى المجر، إلى أن تناول نصف كوب إلى ثلاثة أكواب من القهوة يوميا يخفف من مخاطر الإصابة بالسكتة الدماغية والوفاة من أمراض القلب والأوعية الدموية والوفاة لأى سبب، وعللت الباحثة السبب بأن المستهلكين اليوميين للقهوة يتمتعون بقلوب ذات حجم صحى، بالإضافة إلى دور القهوة فى مقاومة الآثار الضارة للشيخوخة على القلب.

وتناقضت الدراسات المختلفة فى تناول آثار القهوة على القلب، فأشارت دراسات حديثة أخرى إلى أن تناول كمية خفيفة إلى معتدلة من القهوة يعد هدفا صحيا لمن يشربونه يوميا، وذلك عند الأخذ بعين الاعتبار قلة التمارين والتدخين، بالإضافة إلى أن القهوة تعمل على ارتفاع ضغط الدم عند الأشخاص الذين لا يعتادون على تناول القهوة، بينما لا يؤثر الكافيين على الأشخاص الذين يشربون القهوة بانتظام.

ولم تثبت دراسات أخرى أن تناول كميات معتدلة من القهوة يزيد من خطر عدم انتظام ضربات القلب، بينما أشارت عددة الدراسات إلى انخفاض فى معدل ضربات القلب لدى أولئك الذين يشربون أربعة أكواب يوميا من القهوة، بما فى ذلك الرجفان الأذينى وأقل من الانقباض البطينى.