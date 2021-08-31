أمريكية ترشد الشرطة عن قاتلها بعد وفاتها

جدة - نرمين السيد - كانت ماريلو، 50 عاما، على علاقة مع جيسون لمدة خمس سنوات، وهى أم لثلاثة أطفال وتعيش فى ولاية كاليفورنيا، ودائما ما كان يدب الخلاف بينهما.

وتصاعد الخلاف بينهما بعد جدل حول امتلاك ماريلو أموالا تخص جيسون، وقبل وفاتها طلبت تركيب نظام أمنى مزود بكاميرات تعمل بالحركة فى منزلها.

وفى ليلة مقتلها، كانت ماريلو فى المنزل مع كلبها. وفى اليوم التالى، شعرت عائلة ماريلو بالقلق لأنهم لم يسمعوا عنها شيئًا، فأبلغوا الشرطة، وعندما ذهب الضباط إلى منزل ماريلو، وجدوها تسبح فى بركة من الدماء.

وعندما راجعت الشرطة اللقطات على كاميرات المراقبة الجديدة، شاهدوا جيسون يتفقد نظام الأمن الجديد فى المطبخ بعد ارتكابه جريمة القتل، وراح يستهزأ بأن تركيب النظام الجديد لم يكن كافياً لحمايتها منه.