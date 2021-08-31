التريكو بريمو موضة الخريف والشتاء .. اعرفى كل مميزاته

جدة - نرمين السيد - وذكرت المجلة أن الفستان التريكو لهذا الموسم، يُصنع من الصوف أو الكشمير، كما يأتى بقصة طويلة "ماكسى" أو متوسطة "ميدى"، ما يضفى مظهرا جذابًا على المرأة إلى جانب الشعور بالدفء.

وفيما يتعلق باللأوان، يأتى الفستان التريكو هذا الموسم، بألوان هادئة تبدأ من مونها فاتحة مثل درجات البيج والكريمى، مرورًا بـ "الجريج" وهى إحدى الدرجات بين الرمادى والبيج، انتهاءً درجات البنى الدافئة.

وأوضحت مجلة "Elle"، أن أكثر ما يتناسب مع ارتداء الفساتين التريكو متوسطة الطول، هو البوت الذى يصل طوله إلى الركبة، مشيرةً إلى أن القصة الطويلة يفضل معها الصندل الخريفى أو بوت الكاحل.