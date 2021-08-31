صباحك ومطرحك.. قصة المثل الشعبى «نقبك طلع على شونة»

جدة - نرمين السيد - وتكثر الأمثلة الشعبية التى يستعين بها المصريون فى العديد من المواقف الحياتية المختلفة، لذا أشار أحمد يونس فى "صباحك ومطرحك" إلى أصل قصة المثل "نأبك طلع على شونة".
وأوضح يونس أن ذلك المثل يرجع إلى فلاح قرر ترك الزراعة ليبحث عن الآثار بسبب قول الكثير بأن هناك مقبرة كبيرة تحت الأرض.
وبدأ بالفعل ينقب فى الأرض وظل يحفر فى سرداب كبير لأسابيع إلى أن وصل لنهايته، وكان أمامه حائط إذا تم هدمه يصل لاكتشافه.
وبعدها اجتمع الناس حوله كى يشهدوا الحدث، لكنهم تفاجأوا بعد هدم الجدار وجد أن الذى كان وراءها مجرد "شونة" أو مخزن للغلال والقمح تخص أحد جيرانه، وهذا ما دفع الناس للسخرية عليه بقول: "نقبك طلع على شونة".
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