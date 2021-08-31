فى لوس أنجلوس.. بيع مسدس بأكثر من 6 ملايين دولار

جدة - نرمين السيد - وأوضحت دار "بونهامز" للمزادات، أن المسدس ببكرة من نوع "كولت" من عيار 44، وكان من المتوقع أن يباع بما يتراوح بين مليونى دولار وثلاثة ملايين دولار.

ويعود المسدس إلى قائد الشرطة الشهير بات جاريت الذى تعقب المطلوب الشهير وأرداه فى 14 يوليو 1881 فى نيو مكسيكو، حيث قتل "كيد" برصاصة فى صدره عن عمر يناهز 21 عاما.

وأكدت شركة المزادات أن هذه القطعة "من آثار إحدى أشهر القصص فى الغرب الأمريكى"، مشيرة إلى أن المسدس لا يزال فى حالة "جيدة جدا"، حسبما نقلت صحيفة ديلى ميل البريطانية.

وكان هنرى مكارتى المعروف ببيلى ذا كيد وكذلك باسم وليام بونى من قطاع الطرق، وعرفت أعماله المسلحة شهرة واسعة جدا، وألهمت حياته كخارج عن القانون هوليوود.

أما بات جاريت، وهو كذلك من شخصيات الغرب الأميركى الشهيرة، فتناولته أعمال عدة على الشاشتين الصغيرة والكبيرة، وقبل مزاد الجمعة، كان الرقم القياسى لبيع سعر سلاح نارى فى مزاد 1.98 مليون دولار لمسدسين من القرن الثامن عشر أهداهما الضابط الأرستقراطى فى الجيش الفرنسى الماركيز دى لافاييت لجورج واشنطن حين كان قائدا عاما للجيش القارى خلال الثورة الأمريكية.