صور- ببساطة ملامحها.. فيتا سيدوركينا تتألق فى عالم الأزياء

جدة - نرمين السيد - وتمكنت فيتا صاحبة الـ 27 عاما، من الفوز بشهرة واسعة فى عالم الأزياء والموضة، لأناقة ملابسها وبساطة ملامحها.
وبسبب أزيائها التى نالت بها مكانات كبيرة لدى متابعيها، ظهرت على الكثير من أغلفة المجلات، حتى أصبحت من أشهر عارضات الأزياء فى روسيا.
وتحرص على مشاركة متابعيها عبر "إنستجرام" أجمل أزيائها فى مختلف التوقيتات، سواء مصيف أو تجمعات عائلية أو غيره.
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