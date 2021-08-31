بالأقمار الصناعية.. آبل توفر الرسائل والمكالمات خارج نطاق الشبكة

جدة - نرمين السيد - وتسعى آبل لتوفير طريقة يسهل بها الإبلاغ عن حالات الطوارئ من خلال استخدام المكالمات والرسائل حتى فى الأماكن التى لا يوجد بها تغطية خلوية، عن طريق اتصال الهواتف الذكية بالأقمار الصناعية.

وتتمتع هواتف آيفون 13 بتوفير شريحة كوالكوم إكس 60 الأساسية المخصصة التى تدعم الاتصالات عبر الأقمار الصناعية، وفقا لصحيفة "بلومبيرج" الأمريكية.

وتنتظر شركات الهواتف الذكية الأخرى حتى 2022 لاعتماد شريحة النطاق الأساسى X65 اللازمة لتنفيذ وظائف الاتصالات عبر الأقمار الصناعية.

وذكرت الصحيفة أن "ستوى" هو اسم وظيفة إرسال الرسائل عبر الأقمار الصناعية، ويمكن للمستخدم تلقى رسالة طوارئ عبر الأقمار الصناعية حتى إذا كان جهازه مضبوطا على وضع الطيران.

وأضافت "بلومبيرج" أن الخدمة ستسمح فيما بعد بإجراء مكالمات عبر الأقمار الصناعية، كما أنه من غير المرجح أن تظهر ميزات القمر الصناعى فى هواتف أبل قبل عام 2022، ولا يزال من الممكن تعديل هذا النظام أو إلغائه.