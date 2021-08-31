قبل أسابيع من طرحه.. تسريبات تكشف مواصفات هاتف «Xiaomi 12»

جدة - نرمين السيد - وكشفت تسريبات عن مواصفات هاتف شاومى الجديد "Xiaomi 12"، حيث ينافس أفضل الهواتف الرائدة فى عام 2021.

ويحتوى الهاتف على كاميرا أساسية بدقة 108 ميجابيكسل، مع كاميرا أخرى فائقة الاتساع بدقة 50 ميجابيكسل وهي أول كاميرا من نوعها تأتي بهذه الدقة، بالإضافة إلى كاميرا ثالثة فستأتى بدقة 50 ميجا بيكسل وتكون مزودة بمنظار قدرته x10 ، مع كاميرا سيلفى بدقة 32 ميجا بيكسل، وفقا لموقع "GSMArena".

ويزود الهاتف ببطارية يبلغ سعتها 4500 ميللى أمبير فى الساعة، يتم شحنها بقوة شحن سلكى تبلغ 120 وات، و50 وات للشحن اللاسلكى.

ويأتى الهاتف بمعالج قوى من نوع + Snapdragon 888، مع ذاكرة وصول عشوائى تبلغ 12 جيجا بايت، وذاكرة تخزين داخلية تصل إلى 512 جيجا بايت.