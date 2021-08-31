افتتاح سينما للمكفوفين فى بكين

جدة - نرمين السيد - ويسترشد أشخاص مكفوفون أو ضعفاء البصر بعصيهم البيضاء للجلوس على أرائك سينما فى بكين القديمة و"متابعة" أفلام يروى لهم متطوعون أحداثها بحماسة.

وبات العشرات من المكفوفين وضعاف البصر يحضرون هذه العروض المجانية اليوم.

ويتولى الراوى الموجود فى القاعة والمجهز بميكروفون وصف ما يحدث على الشاشة، كتعابير وجوه الشخصيات وإيماءاتهم وملابسهم وحتى حال الطقس.

كذلك يشرح بالتفصيل العناصر المرئية اللازمة لفهم الفيلم، كالانتقال من مشهد تساقط الأوراق إلى مشهد سقوط الثلوج تعبيرا عن تغيير الفصول.

ولا يفوت جانج زيشينج (51 عاما) أيا من هذه العروض الأسبوعية، إذ يستقل قطار الأنفاق كل يوم سبت، فى رحلة تستغرق ساعتين ليتمكن من المشاركة فيها، مستخدما فى تنقلاته عصاه وتطبيق "جى بى إس" الذى يحدد له اتجاهات السير، وبعدما فقد بصره وهو فى العشرين بسبب مرض تنكسى، أعاد اكتشاف حبه للسينما بفضل نادى "زينمو" (رؤية العقل) ومجموعة صغيرة من المتطوعين.

ويروى: "كانت المرة الأولى التى استمعت فيها إلى وصف صوتى لفيلم، وكان ذلك بمثابة عالم جديد انفتح أمامى".

ويضيف: "شعرت بأننى قادر على فهم الحبكة على الرغم من فقدانى البصر. تشكلت صور واضحة فى ذهنى".