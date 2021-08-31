جوجل تؤجل عودة الموظفين للمكاتب حتى يناير 2022

جدة - نرمين السيد - وقال "سوندار بيتشاى" الرئيس التنفيذى للشركة عبر المدونة الخاصة بالشركة، إن تأجيل موعد العودة سيمنح الموظفين مزيدًا من المرونة، مع السماح للبلدان والمناطق المختلفة لتحديد موعد إنهاء ظروف العمل من المنزل.

وأضاف بيتشاى: لقد كانت جائحة COVID-19 تحديًا لنا جميعًا وما زلت معجبًا بالطريقة التى نتعامل بها مع الجائحة، على الرغم من هذه التحديات، يسعدنى أن أقول إن عددًا كبيرًا من المكاتب على مستوى العالم مفتوح بالفعل للعمل، ونحن نرحب بعودة عشرات الآلاف من موظفى Google على أساس تطوعى.

نظرًا لأن الظروف حول العالم لا تزال شديدة التباين، فقد أردت مشاركة الطريقة التى نخطط بها للتعامل مع الأشهر القليلة المقبلة.

وتعد هذه هى ثالث عملية تأجيل من جانب "جوجل" للعودة إلى المكاتب، حيث أجلت "جوجل" فى ديسمبر الماضى العودة إلى المكاتب حتى الأول من سبتمبر، على أن يُطلب من الموظفين العمل شخصياً من المكتب لمدة ثلاثة أيام على الأقل فى الأسبوع.

وفى يوليو الماضى، أعلن "بيتشاى" تأجيل العودة إلى المكاتب حتى الثامن عشر من أكتوبر، مع اشتراط تطعيم الموظفين قبل العودة.