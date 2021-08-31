فيسبوك تخطط لتقليص المحتوى السياسى على منصتها الاجتماعية

جدة - نرمين السيد - كشف موقع "أكسيوس" الأمريكى أن شركة "فيسبوك" تستعد لتقليص المحتوى السياسى على منصتها وسط الانتقادات المستمرة من المستخدمين لهذا النوع من المحتوى، وبعد ردود فعل إيجابية على التجربة الأولية لهذه الخطوة.





وأشار الموقع، فى تقرير اليوم الثلاثاء، إلى أن "فيسبوك" ستعلن عن خطط للتخفيف من أهمية المنشورات السياسية ومحتوى الأحداث الجارية فى موجز الأخبار على الشبكة الاجتماعية، بعدما اختبرت الشركة فى وقت سابق من هذا العام تقليل المحتوى السياسى للمستخدمين فى الولايات المتحدة وكندا والبرازيل وإندونيسيا وحصلت على ما يبدو على استجابة إيجابية.

كما قلّلت الشركة من تركيزها على مشاركات معينة للمستخدم مثل احتمال التعليق على منشور أو مشاركته، وبدلاً من ذلك انتقلت إلى إعطاء الأولوية لملاحظات المستخدم الأخرى.

وذكر "أكسيوس" أن فيسبوك سيختبر - أيضًا - تقليص المحتوى السياسى والإخبارى فى بلدان أخرى، بما فى ذلك كوستاريكا والسويد وإسبانيا وأيرلندا.

وهذه ليست المرة الأولى التى تشير فيها الشبكة الاجتماعية إلى محاولة الابتعاد عن السياسة والأخبار، ففى أوائل عام 2018 ، قال الرئيس التنفيذى مارك زوكربيرج إن شركته تقوم بإصلاح موجز الأخبار لإعطاء الأولوية للمشاركات من العائلة والأصدقاء، بدلاً من تلك الواردة من الناشرين والعلامات التجارية.