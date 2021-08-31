أوبر تبيع حصصها فى العديد من الشركات الروسية مقابل مليار دولار

جدة - نرمين السيد - وستشهد الصفقة، التى تم الإعلان عنها اليوم الثلاثاء، قيام شركة ياندكس -ومقرها موسكو- بشراء حصص "أوبر" والحصول على السيطرة الكاملة على خدمة توصيل الطعام Yandex.Eats وخدمة توصيل البقالة Yandex.Lavka وشركة اللوجستيات Yandex.Delivery، التى تمتلك "أوبر" حاليًا فى كل منها حصة تبلغ 33.5%.

وقالت شركة "ياندكس"، التى يُستخدَم محرك بحثها على نطاق واسع فى روسيا أكثر من محرك بحث جوجل، إنها تتحكم أيضًا بشكل كامل فى مجموعة ياندكس للسيارات ذاتية القيادة "Yandex Self-Driving Group"، التى تمتلك أوبر حاليًا 18.2% منها.

وقال تيغران خودافيرديان، نائب الرئيس التنفيذى للشركة الروسية فى بيان: "منذ بدأنا شراكتنا مع أوبر فى عام 2018، تمكنّا من إنشاء عدد من الأعمال الناجحة وتطويرها بسرعة - وكلها متآزرة للغاية مع مبادرتنا للتجارة الإلكترونية ونظام ياندكس البيئى بأكمله".

وأضاف: "إن توحيد هذه الأعمال يضعنا فى وضع ممتاز لزيادة مرونة الإدارة الإستراتيجية، مع خلق إمكانات نمو كبيرة جديدة لأعمالنا ومزايا للمستهلكين عبر الأنظمة الأساسية على مدى السنوات القادمة، مما يسمح لنا بإطلاق العنان لمصادر قيمة جديدة للمساهمين".

وستشهد الصفقة أيضًا حصول "ياندكس" على 4.5% إضافية فى شركة MLU، وهو المشروع المشترك الذى أنشأته عندما دمجت أعمال سيارات الأجرة الخاصة بها مع أوبر فى عام 2018.