هيونداى تكشف صور الجيل الجديد من سيارات الأجرة أيونيك 5 ذاتية القيادة

جدة - نرمين السيد - كشفت شركة "هيونداى موتورز" الكورية الجنوبية، وشركة "موشنال" الأمريكية، الصور الأولى لجيلهما الجديد من سيارات الأجرة الآلية الكهربائية بالكامل، التى يطلق عليها اسم "أيونيك 5 روبوتاكسى - Ioniq 5 robotaxi"، والتى ستستخدم فى خدمات الركوب العامة دون سائق بالكامل فى غضون عامين.





وكشفت شركة "موشنال" الأمريكية، فى بيان على موقعها اليوم الثلاثاء، أن "روبوتاكسى" ستكون حجر الزاوية فى خدمة نقل الركاب بسيارات ذاتية القيادة، التى تريد الشركتان إتاحتها للعملاء اعتبارا من عام 2023 من خلال تطبيق "ليفت- Lyft".

وتتولى شركة "هيونداى" تجميع السيارة الكهربائية، فيما ستدمج فيها شركة "موشنال" تكنولوجيا السيارات المستقلة الخاصة بها، بما فى ذلك مجموعة من أكثر من 30 جهاز استشعار ورادار وكاميرا التى يمكن رؤيتها فى جميع أنحاء السيارة من الداخل والخارج، مما يوفر 360 درجة من الرؤية، وحتى نطاق 300 متر.

وأوضح بيان الشركة أن عربة "روبوتاكسى" يوجد بداخلها شاشات للسماح للركاب بالتفاعل مع السيارة أثناء الركوب، مثل توجيه السيارة الآلية للتوقف عنذ محطات إضافية قبل وجهة الوصول.

وستحتوى السيارة على عجلة قيادة وميزات أخرى موجودة فى المركبات التقليدية التى يديرها سائق بشرى، لكن لن يسمح للركاب بالجلوس فى مقعد السائق.

ومع ذلك، لم تعلن "موشنال" عن المكان الذى ستطلق فيه أول خدمة سيارات آلية بدون سائق "روبوتاكسى". ومن المحتمل أن تكون فى إحدى المدن التى تختبر تقنيتها حاليا وتتحقق من صحتها، وهى قائمة تشمل بوسطن ولاس فيجاس ولوس أنجلوس وبيتسبرج.