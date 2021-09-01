مايكروسوفت تعلن موعد طرح ويندوز 11 رسميا

جدة - نرمين السيد - وقالت الشركة، فى منشور على المدونة الخاصة بها اليوم، إن ويندوز 11 سيطرح رسميا فى الخامس من شهر أكتوبر 2021.
وأضافت الشركة أنها ستطرح الترقية المجانية إلى Windows 11 إلى أجهزة الكمبيوتر المؤهلة التى تعمل بنظام Windows 10 وأجهزة الكمبيوتر التى تأتى محملة مسبقًا بنظام Windows 11.
وأفادت مايكروسوفت بأنه "مع استمرار الكمبيوتر الشخصى فى لعب دور مركزى فى حياة الأشخاص أكثر من أى وقت مضى - فإن Windows 11 جاهز لتعزيز إنتاجيتهم وإلهام إبداعهم".
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