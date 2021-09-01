عاش قبل 66 مليون سنة.. مزاد لبيع أكبر ديناصور اكتشفه العلماء

جدة - نرمين السيد - وتجرى عملية البيع فى إحدى دور المزادات بالعاصمة الفرنسية باريس، إذ يبلغ سعر الديناصور الذى أطلق عليه اسم "بيج جون"، 1.5 مليون يورو، بما يعادل 1.77 مليون دولار.

وكان "بيج جون" يعيش قبل أكثر من 66 مليون سنة، فى الأرض التى تعرف حاليا باسم "ساوث داكوتا" أو "داكوتا الجنوبية" وهى ولاية تقع فى منطقة الغرب الأوسط من الولايات المتحدة.

وبدأت أول مراحل اكتشاف الديناصور عامل 2014 حيث عثر العلماء على أول جزء من عظامه، وبعد ذلك اكتشفوا 60% من هيكله العظمى، إضافة إلى الجمجمة كاملة تقريبًا.

وأطلق على الديناصور اسم "بيج جون" نسبة لصاحب الأرض التى تم اكتشاف أكثر من 200 ديناصور فيها، ويصل طول جمجمته إلى 2.63 متر فيما يبلغ عرضها مترين، حيث تمثل نحو ثلث إجمالى طول جسمه.