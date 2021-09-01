علماء ألمان يحذرون من ارتفاع حالات «متلازمة توريت» على مواقع التواصل  

جدة - نرمين السيد - ربط خبراء فى كلية طب هانوفر الألمانية الارتفاع الكبير فى حالات الإصابة بمتلازمة توريت بين الشباب الألمان بتقليدهم أحد نجوم الشبكات الاجتماعية المصابين بهذه الحالة، وأعربوا عن خشيتهم من زيادة أعداد الحالات على مستوى العالم.





وكان أطباء كلية طب هانوفر فى حيرة من أمرهم، بسبب العدد المتزايد من الشباب الذين يصابون بتشنجات لاإرادية جسدية مرتبطة بمتلازمة توريت قبل أن يدركوا أن المرضى كانوا يشاهدون قناة يوتيوب ذات شعبية كبيرة يترجم اسمها إلى "عاصفة رعدية فى الدماغ"، وصاحبها يدعى جان زيمرمان، 22 عامًا.

وينشر "زيمرمان"، المصاب بمتلازمة توريت، مقاطع فيديو فكاهية عن هذه الحالة، وهذه المقاطع جعلت منه ثانى أكثر مستخدمى اليوتيوب نجاحًا فى ألمانيا، حيث وصل عدد المشتركين فى قناته إلى 2.2 مليون مشترك، وحازت مقاطعه على أكثر من 300 مليون مشاهدة.

وفى الوقت الحالى، تبيع القناة، التى انطلقت عام 2019، القمصان والقبعات المطبوع عليها بعض الكلمات التى يصيح بها زيمرمان فى المقاطع التى يصورها.

وكتب أطباء هانوفر فى مجلة Brain التابعة لجامعة أكسفورد: "على مدار العامين الماضيين، أُحيل عدد كبير من المرضى الشباب إلى عيادتنا الخارجية المتخصصة فى متلازمة توريت بعدما ظهرت عليهم أعراض شبيهة إلى حد كبير بالأعراض التى يعرضها جان زيمرمان فى مقاطعه".

وفضلًا عن تقليد هؤلاء المرضى للتشنجات اللاإرادية الجسدية، كانوا يستخدمون أيضًا العبارات الألمانية التى يصيح بها "زيمرمان"، مثل "البطاطس المقلية" و"قنبلة" و"أنت قبيح" و"أسماك القرش الطائرة" و"هايل هتلر".

يشار إلى أنَّ حوالى 10% من مرضى توريت يتفوهون بكلمات وقحة، ومعظمهم تظهر عليهم التشنجات اللاإرادية الجسدية فقط، وتؤثر هذه الحالة فى حوالى 1% من الشباب.

وقد عُرف هذا المرض عام 1885 فى فرنسا، ويعتقد أنه ناتج عن عوامل وراثية وبيئية.

وزعم فريق "هانوفر" أن انتشار الأعراض بين متابعى "زيمرمان" أول حالة معروفة لـ"مرض ناجم عن مواقع التواصل الاجتماعى الجماهيرية"، وحذر من تزايد الأعداد فى المستقبل، حيث تظهر على أعداد متزايدة من نجوم "اليوتيوب" و"التيك توك" أعراض شبيهة بأعراض توريت.

إضافة إلى ذلك، قال الفريق إن إيفى ميج 20 عامًا، إحدى نجمات "التيك توك" فى بريطانيا، قد تكون المتسببة فى تزايد أعداد الشابات البريطانيات اللاتى تظهر عليهن أعراض المرض، وفقًا لما قالته دراسة أجراها باحثون فى جامعة كندا.

ولدى إيفى ميج حوالى 13.5 مليون متابع، وتعرض مجموعة من الحركات والتشنجات المرتبطة بمتلازمة توريت أيضًا.