بعد 4 أعوام.. إطلاق تصميم جديد للسيارة الطائرة 

جدة - نرمين السيد - أعلن علماء المعهد الروسى للفيزياء الحرارية قرب التوصل إلى تصميم نهائى للسيارة الطائرة التى تقلع وتهبط عموديا، ويتوقع أن يستغرق المشروع، الذى أطلق عليه "تسيكلوكار"، 4 أعوام.





وقال مدير المعهد، دميترى ماركوفيتش، إن مشروع "تسيكلوكار" سيسمح لـ6 أفراد ركوب السيارة الجديدة، وبمقدورها أن تحمل 600 كيلوجرام من الحمولة، ويبلغ طولها 6.2 متر وعرضها 6 أمتار.

وأوضح، ماركوفيتش أن السيارة ستكون أولًا كهربائية وذلك لاستعراض كل إمكاناتها الجوية، ثم يمكن أن تزود بمحرك هجين، ولن تمتلك السيارة مراوح مكشوفة، ما يجعلها تقترب بسهولة عمودية من الأسطح ويمكن استخدامها فى المستقبل لأغراض مثل إطفاء الحرائق وإنقاذ البشر فى مناطق نائية وداخل المدن.

ويفترض أن تتسارع السيارة الطائرة حتى سرعة 250 كلم/ساعة وتطير إلى مسافة 500 كيلومتر، ويمكن قيادة السيارة من مركز قيادة أو بواسطة هاتف ذكى أو مباشرة من السيارة ذاتها.