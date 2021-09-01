أحمد يونس يتصدر تويتر.. الترند رقم 1 فى مصر

جدة - نرمين السيد - واحتفل الإعلامى أحمد يونس، خلال حلقة اليوم بتصدر تويتر، وكتب: "#صبحاوي_علطول_مع_يونس الترند رقم 1 فى مصر على تويتر حالا ضحكة بنجوم" وأضاف: "صحصح وانضملنا حالا فى صباحك ومطرحك على الراديو 9090"

وتفاعل مغردون مع الهاشتاج بتعليقات: "ملك التريندات" و"مكانك يا غالى" و"مكانك ومطرحك يا أبوموزو".

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