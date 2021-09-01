اليابان تطلق وكالة لتسريع وتيرة الرقمنة

جدة - نرمين السيد - وذكرت وكالة أنباء كيودو اليابانية أن الوكالة الرقمية ستعمل تحت رئاسة رئيس الوزراء اليابانى يوشيهيدى سوجا، وسيتولى مسؤوليتها وزير الرقمنة تاكويا هيراى، ومن بين أعضاء الوكالة البالغ عددهم 600 عضو، انضم أكثر من 30% من القطاع الخاص بينما يشمل الباقى مسؤولين من وزارة الصناعة والاتصالات وكذلك أمناء وموظفى المكاتب الإدارية.

ومن المقرر أن تعمل الوكالة على رقمنة "جوازات سفر لقاح كورونا" أو الشهادات للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل ضد أمراض الجهاز التنفسى، بحلول نهاية عام 2021 الجارى.

جدير بالذكر أن حكومة سوجا أعطت أولوية قصوى للإصلاحات الرقمية منذ إطلاقها سبتمبر الماضى، وسط نضال اليابان من أجل تعزيز الإصلاحات الإدارية التى تستخدم تكنولوجيا المعلومات.

ويرجع بطء اليابان فى هذا المجال الذى يعود تاريخ جهود الدولة فيه إلى عام 2.000، جزئيا إلى أنظمة المعلومات اللامركزية والمخاوف المتعلقة بالخصوصية.

يشار إلى أن وباء كورونا كشف التحديات الناجمة عن التأخير فى هذه المبادرة، بما فى ذلك الحكومات المحلية التى تكافح من أجل تقديم الدعم المالى بسرعة وتبادل المعلومات حول مرضى كوفيد-19.