لأول مرة.. الولايات المتحدة تحتفى باليوم العالمى للمنحدرين من أصل إفريقى

جدة - نرمين السيد - انضمت الولايات المتحدة إلى آخرين حول العالم فى الاحتفال باليوم العالمى الأول للمنحدرين من أصل إفريقى، لتعزيز المساهمات الاستثنائية للشتات الإفريقى فى جميع أنحاء العالم والقضاء على كافة أشكال التمييز ضد المنحدرين من أصل إفريقى.





وقالت الخارجية الأمريكية، فى بيان نشرته عبر موقعها الإلكترونى اليوم الأربعاء، إن الولايات المتحدة تواصل دعم العقد الدولى للمنحدرين من أصل أفريقى من خلال الأهداف المشتركة بتحقق الاعتراف والعدالة والتنمية.

وأضافت أن إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن منحت العدالة والتكافؤ العرقى أولوية فورية وروجت لها عبر الوكالات والسياسات والبرامج الحكومية الفيدرالية، بما فى ذلك مشاركة هذه القضية فى الأمم المتحدة.

وتؤيد الولايات المتحدة بقوة إنشاء منتدى الأمم المتحدة الدائم للمنحدرين من أصل أفريقى، مؤكدة ضرورة التوصل إلى جذور التحديات والتصدى للعنصرية الهيكلية مع الاعتراف بالتقاطعات بين الجنس والهوية الجنسية والتوجه الجنسى والإعاقة والعرق والدين والأصل القومى.

وأفادت الخارجية الأمريكية، فى بيانها، بأنه بينما نحتفل بإسهامات المنحدرين من أصل أفريقى فى جميع أنحاء العالم وفى الولايات المتحدة، نحيط علما رسميًا باليوم العالمى لإحياء ذكرى تجارة الرقيق وإلغائها الموافق 23 أغسطس، وذلك فقط من خلال مواجهة الحقيقة المؤلمة من ماضينا وعدم التراجع عن مسؤولياتنا الحالية للتصدى للعنصرية المنهجية.

وتعهدت فى ختام البيان ببناء مستقبل أفضل، قائلة إن وزارة الخارجية الأمريكية تمجد الكرامة والمساواة وإسهامات جميع المنحدرين من أصل إفريقى فى الولايات المتحدة وفى المجتمعات حول العالم.