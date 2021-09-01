صور- تصاميم غريبة.. أزياء خريف وشتاء 2022 

جدة - نرمين السيد - وتميزت أغلب هذه التصاميم بتنوعها بين الجلد والصوف، بالإضافة إلى اعتماد أغلبها على الألوان الداكنة مثل الأسود والبنى المحروق والأخضر الغامق. وتناسب هذه الصيحات جميع الأذواق، من بينها المرأة العصرية التى تبحث عن التميز والأناقة.

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