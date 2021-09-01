فرصة العمر.. عامل فندق يرث ثروة طائلة من أحد النزلاء

جدة - نرمين السيد - كان السائح البريطاني تشارلز جورج كورتني يقضى عطلته كل عام فى منطقة كوساداسى فى ولاية آيدين، فى فندق كورور دى لوكس، حيث التقى تاسكين داسدان، عامل الفندق، الذى كان لديه موهبة فى جعل النزلاء يشعرون بأنهم فى منازلهم.
وبعد وفاة تشارلز هذا العام، فوجئ أقاربه أنه خصص الحصة الرئيسية من ميراثه فى وصيته لتاسكين مع بعض الوصايا الصغيرة لموظفى الفندق الآخرين.
واتصل بالفندق مسؤولون من إنجلترا قائلين إنهم يريدون التحدث مع تاسكين، وأخبروه بأن السائح البريطاني قد ترك له مبلغا كبيرا وبعض المبالغ الصغيرة لزملائه.
وذكرت صحيفة ميرور البريطانية أن تاسكين، ورث ثروة تغنيه عن العمل، إلا أنه قرر الاستمرار فى مزاولة عمله لأنه يحبه، كما أنه يتيح له مقابلة أشخاص من جميع أنحاء العالم.
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